防疫滿意度高達8成 侯友宜：不斷謙卑反省跟檢討 11:042021/07/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關於民進黨內部民調，新北市長侯友宜防疫滿意度高達8成，侯友宜今（26日）表示，面對疫情付出了很多血淋淋的教訓，要不斷的謙卑反省跟檢討。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於民進黨內部民調，新北市長侯友宜防疫滿意度高達8成，侯友宜今（26日）表示，面對疫情付出了很多血淋淋的教訓，要不斷的謙卑反省跟檢討，更要努力務實的把疫情守住，不要讓疫情再起，這是一個態度，所以好好的努力做事比什麼都還重要。 媒體詢問美麗島電子報董事長吳子嘉說，依侯友宜的聲望參選總統勝選機率很高，侯則回應，現在是疫情期間，好好努力做事，談論很多選舉的事其實無關疫情，我們全力的守住疫情。 明降二級警戒 侯友宜：設監測指標隨時拉回三級 防疫滿意度9成 林智堅讚光榮的新竹人 #疫情 #侯友宜 #滿意度 #高達 #聲望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒重創內需 每人增加1.8萬負債 工商業籲9／1發消費券 在野立委要蔡蘇陳捐薪 04:102021/07/26 焦點要聞 不只打麻將 染疫高風險場所曝 6地點感染率逾5成 10:052021/07/26 生活 疫情衝擊 半數旅遊業想賣公司 04:102021/07/26 金融．稅務 新北市副市長劉和然喊話中央 「疫苗採購不要讓民眾望梅止渴」 08:522021/07/26 生活 《國際經濟》通膨＋Delta變種病毒 聯準會壓力破表 10:012021/07/26 財經 交通部花9千萬做VR影片 前立委批：台灣救命錢變民進黨私房錢 08:242021/07/26 政治 《傳產》六都房價「疫」鳴驚人 台南奪漲價王 10:522021/07/26 財經 特殊社交成清零障礙 醫曝這類人很危險 07:282021/07/26 生活 「清冠一號」暴紅 魚腥草身價翻倍 04:102021/07/26 地方新聞 警戒降級 中小學維持9月1日開學 04:102021/07/26 焦點要聞 不只是COVID-19！3大得了讓人腦袋一片空白的難纏病毒 10:042021/07/26 生活 生活熱門新聞 打了可出國？高端老總超自信 秒被專家打臉 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 北部變天時間曝 中南部今起連10天強對流恐致災 - 生活 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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