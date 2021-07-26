關於民進黨內部民調，新北市長侯友宜防疫滿意度高達8成，侯友宜今（26日）表示，面對疫情付出了很多血淋淋的教訓，要不斷的謙卑反省跟檢討，更要努力務實的把疫情守住，不要讓疫情再起，這是一個態度，所以好好的努力做事比什麼都還重要。

媒體詢問美麗島電子報董事長吳子嘉說，依侯友宜的聲望參選總統勝選機率很高，侯則回應，現在是疫情期間，好好努力做事，談論很多選舉的事其實無關疫情，我們全力的守住疫情。