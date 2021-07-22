屏東一名號稱F奶的爆乳越南女子，以觀光探親為名來台灣後，逾期不歸還開設個人工作室賣淫，由於身材極佳大獲好評，造成個人工作室大排長龍，號稱一天可20客人，警方昨天晚間喬裝客人上門抄店，爆乳越南妹一見露餡，當場又哭又鬧，花費一番工夫才將其帶回偵辦。

「腰束奶膨」越南女日接20男客，生意好到大排長龍。(戴志揚翻攝)

「腰束奶膨」越南女日接20男客，生意好垃圾桶都丟滿使用過保險套。(戴志揚翻攝)

屏東警方20日晚上由員警喬裝嫖客前往屏東市一處大樓查「人與人的連接」，25歲爆奶越南妹見生意上門，主動告知喬裝的員警所服務的內容就是「人與人的連結」，喬裝員警見時機成熟，立刻表明身分。

在外守候的警力也衝入，爆乳越南妹嚇得當場大哭大鬧，但警方在現場查獲大批使用過的保險套，但賣淫女不願配合警方，最後反而事員警花費好一段時間安慰，等她情緒平穩後，才帶回警局偵訊。

該名越南女坦承自己在工作室內「人與人的連結」，生意好到一天可以接客20人，連睡覺的時間都不夠，每天預約男客都大排長龍，熱門程度都令警方咋舌，目前警方先依違反社會秩序維護法裁處。另黃氏嫌於2020年自越南來台觀光逾期居留，依規定移送移民署專勤隊處置。

屏東警分局長劉清俊呼籲，疫情微解封期間仍應遵守各項防疫規定，切勿以身試法，屏警將持續秉持局長李文章指示，加強查緝不法色情應召業者，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。