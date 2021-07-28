東京奧運羽球男單小組賽最終戰，台灣「羽球王子」王子維苦戰超過1小時，以21比12、18比21、21比12拍落愛爾蘭籍越南裔阮日（Nhat Nguyen），晉級男單16強。
小組賽分在F組的王子維，首戰以2比0拍落斯里蘭卡選手卡魯納拉內（Niluka Karunaratne），搶下東奧首勝。今天小組賽第2戰碰上男單世界排名第54的愛爾蘭籍越南裔阮日，過去2人並未有過交手紀錄，首度交手就是在奧運舞台上。
首局王子維一下場就打出一波6比1的攻勢取得領先，儘管一度被對手追到1分差，但他很快回穩，利用大角度拉吊讓對手疲於奔命，以21比12先下一城。
次局王子維在1比1後讓對手連拿5分，陷入1比6的落後，但他努力直追，在12比15連下3分追成平手，得分後王子維也頻頻用喊聲為自己加油打氣，但在16平後王子維出現較多失誤，最終以18比21讓出。
決勝局前段戰況膠著，王子維在11平後連拿4分要回領先，局末在持續擴大領先優勢，苦戰78分鐘勝出。
王子維以小組賽2連勝搶下分組第1晉級16強淘汰賽，16強將碰上男單世界排名第2、大會第4種子的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），生涯2人2次交手，都由安賽龍拿下勝利，王子維除了要力拚晉級外還要尋求對戰生涯首勝。
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