從資格賽收下東京奧運門票，斯洛維尼亞男籃隊首闖奧運就晉級到4強，賽後總教練塞庫利奇（Aleksander Sekulic）表示，球隊整個氣氛都很無私，是這支球隊入此特別的原因之一，今天投籃命中率高達85％的祖蘭卓拉吉奇（Zoran Dragic）更用「大家庭」來形容。

面對德國隊就算落後仍一路追擊，斯洛維尼亞在獨行俠明星後衛東契奇（Luka Doncic）全能身手及祖蘭卓拉吉奇的得分火力，仍為球隊打下了4強門票，賽後教頭塞庫利奇說：「全隊的目標一致，每個人都在自己的位置努力扮演好角色，沒有自我又不自私，是我帶過的球隊中很特別的一支。」

代表隊友出席賽後記者會的祖蘭卓拉吉奇則說：「我們開局就打得很好，雖然曾被德國隊超前比數，但大家都很盡力要拿下勝利，就像個團隊幫助彼此，大家感情都好，有如一個大家庭。」

因為時差關係，這場比賽開打時斯洛維尼亞是3日凌晨3點，但仍有許多人熬夜守著直播，塞庫利奇表示：「很榮幸代表國家拚戰奧運，雖然因為新冠肺炎疫情球迷不能來到東京現場幫我們加油，但都密切關心賽況，我很榮幸參與這個其中。」