花仙子（1720）股東會通過歷年最高的配息3.86元，執行長王佳郁指出，疫情帶動消費型態改變，今年將以拓展更廣產品線、強化疫情下的電商通路及合作，以及海外市場佈局三大策略，擴大銷售量。

花仙子每股純益自2014年起逐年成長，過去二年均逾5元，去年在處分廠房獲利挹注、本業表現成長下，花仙子去年營收30.6億元、每股純益5.51元，分別創下歷史次高、新高。

花仙子執行長王佳郁表示，去年因疫情消費者對居家清潔需求增加，扣除處分楊梅廠房利益外，本業每股獲利約有4元，本業營收成長了10%，尤其如「茶樹莊園」系列等抗菌商品成長77%，在通路表現上，電商銷售更有三成以上的成長。

王佳郁表示，今年持續拓展更廣的產品線，如去年推出導入香水的洗沐用品新品，第一年就創造超過1億元營收，因此今年會針對市場需求推出個人的洗沐、防蚊的新品，讓產品線更廣。

王佳郁指出，疫情讓居家時間增加，也改變消費習慣，電商通路過去僅占銷售額的不到10%，去年已提高至15%，尤其台灣市場電商成長更明顯，因此會加強發展與MOMO、PCHOME、天貓等電商通路合作，因應電商多樣、新品推出快速的特性，開發只有在電商銷售的獨有商品，同時複製過去與全聯等實體通路換購等行銷活動成功經驗至電商通路，也有利降低費用比。

王佳郁表示，除了抓住消費趨勢外，也未來也將持續找新的生意，評估併購兩岸品牌、降低委外代工比重。至於近年積極發展的海外市場，目前海外營收約占25～30%，在中國、泰國、馬來西亞、越南都有設分公司，由於全球疫情嚴峻，海外市場相對較為辛苦，不過泰、馬、越都已見業績成長。