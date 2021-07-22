洪都拉斯（左起）、李翊君、陳美鳳開心同台。

洪都拉斯（左起）、李翊君、陳美鳳開心同台。

李翊君客串演出八點檔《黃金歲月》。

李翊君客串。

李翊君和洪都拉斯對戲，笑聲不斷。

歌手李翊君日前客串八點檔《黃金歲月》，飾演當紅歌手，她嘴上說本色演出所以沒壓力，但臨上場前一天仍緊張地在家拿著劇本來回排練、背詞。

她意外透露台語是她的罩門，「平常說台語、溝通還可以，唱歌也沒問題，但要變成劇情台詞好難」，所幸與她對戲的陳美鳳、洪都拉斯都是實力派演員，才讓她放鬆不少。

李翊君表示，第一個鏡頭就跟洪都拉斯站在「世界西餐廳」的舞台上，看到燈光還有攝影師都準備好，真的會緊張，「演戲很難」。當天拍攝時，當李翊君唱完歌曲，洪都拉斯要上前訪問，結果李翊君一看到洪都拉斯的臉就笑出來，李翊君自嘲到現在還不能當演員就是這樣，「實在太會笑場了」。

劇中飾演西餐廳老闆的陳美鳳，對李翊君客串演出相當開心，因為李翊君當年在秀場很紅，雖然在秀場沒有合作過，但李的《萍聚》這首歌，是她去KTV或在晚會上很喜愛的一首歌，希望李的初體驗能夠開心。

李翊君坦言這次客串是人生中少數的演戲經驗，「由於製作人黃錦鳳是我和檢哥多年好友，我年輕時很受照顧，所以我受邀立刻點頭答應」。

她這樣跟著八點檔拍攝1天，讚嘆演員這行飯的人不簡單，要長時間忍受吃苦耐勞，「我覺得自己能當歌手，是一件很幸福的事」。雖然只是客串，但李翊君仍在意表現，笑說：「希望我的出現可以為戲增色，再衝高收視率。」