「烟花」颱風強度逐步增強，直逼北台灣，桃園市大園竹圍漁港22日上午風浪也有增大的情形，竹圍漁港指出，目前400多艘漁船已駛入碼頭並用繩索加強固定以抗颱豪雨強風，受颱風影響，魚貨直銷中心未見人潮，生意冷清。

「烟花」颱風直撲台灣北部地區，漁港周遭風浪亦逐步增大，竹圍漁港指出，漁民已紛紛將400多艘漁船駛入碼頭並用繩索加強固定於岸邊，已抗颱風將帶來的豪雨強風，海巡、警方亦在岸邊拉起警戒線管制進入，漁會更要求漁民務必綁牢漁船，呼籲民眾不要靠近岸邊觀浪，以免危險。

交通部中央氣象局長鄭明典指出，烟花颱風的特色是速度極慢，平均時數僅5公里，並強調，緩慢移動的颱風影響時間也會相對拉長，而竹圍漁港的漁民面對颱風更不敢大意，除將漁船在碼頭綁牢固定外，更趁此機會整捕魚穿，修補漁網漁具，待颱風過境後以更加的狀態出發捕魚。

此外，日前疫情微解封竹圍漁港魚貨直銷中心在周六、周日均出現人潮，但22日受烟花颱風影響，直銷中心內只見零星民眾前往選購魚貨，有魚販表示，雖然颱風尚未登陸，但民眾為避免突如其來的雨勢與強風，幾乎沒什麼人來採購魚貨，生意也就相對冷清很多。