東京奧運會即將於23日開幕，針對中方是否有計畫派遣高官參加開幕式等活動？中國外交部發言人趙立堅今表示，中方支持日本成功、順利舉辦奧運會，由中國國家體育總局局長苟仲文率領的東京奧運會中國體育代表團已經抵達日本。

而此前中國駐日大使孔鉉佑接受央視專訪時表示，本屆東京奧運會 對中國而言不僅是競技場，還是一個重要的宣講台，中方對明年如期 舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推薦 明年舉辦的北京冬奧；「希望中日相互支援，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會」。

孔鉉佑稱對於即將舉行的東京奧運會，他用三個關鍵詞表達看法。

他稱，第一點是「抗疫」，他說，東京奧運會的口號是「激情相聚 」，代表了疫情之下國際社會的一種期待。第二「團結」，北京明年 初將舉辦冬季奧運會，希望中日相互支援，共同辦好夏季奧運會和明 年初的冬季奧運會。第三為「可持續」，東京奧運確定的辦會方針就是簡約，強調奧林 匹克事業的可持續性。

孔鉉佑強調，本屆東京奧運會對中國而言不僅是競技場，他認為還 是一個重要的宣講台，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將 以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。