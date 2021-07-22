近日有媒體報導，澎湖東吉島徵島主。對此，海洋國家公園管理處發新聞稿特別澄清，徵的不是島主。根據行政院所推動的「向海致敬-海岸清潔維護計畫」海洋政策，此次招募的，是能刻苦耐勞且無懼危險的海漂垃圾撿拾工作者。

海洋國家公園管理處為了落實「向海致敬」政策，執行海岸清潔維護計畫，委託廠商於一定的期間內完成澎湖南方四島國家公園海岸清理工作，目前東、西嶼坪嶼二島已大致完成，東、西吉海岸清理承包廠商則積極招募工作人員上島，加強趕工清理海漂垃圾。

由於目前仍為三級警戒期間，廠商進行清理作業人員除須遵守國家公園相關規定不得捕撈生物及採取岩石等，亦須依全國疫情第三級警戒相關規定做好防疫措施，在維護海岸清潔的同時兼顧防疫作業。

據了解，目前招募的每日薪資1500元，包吃包住，登島進行為期2個多月海廢清理，上工時間為早上5至9點、下午3點半至6點半。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，身為四面環海的台灣及離島地區，具有得天獨厚的觀光先天優勢及資源。但由於工業化發展，及民眾隨意丟棄垃圾，對海洋生態造成不可回復的傷害。透過海洋國家公園管理處的這則新聞報導，我們不僅要向這些身負重任，擔任清潔海漂垃圾的工作人員致敬同時，也提醒民眾，隨手做環保人人有責，而非特定工作者的任務。還有，疫情警戒尚未解除，找工作仍艱難，為此，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。