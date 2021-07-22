世上許多「繼父」總能取代生父，負起照顧、養育之責，但並非所有人都如此幸運，有人遭凌虐、甚至因而失去生命。一名女網友分享了自己的親身經歷，表示母親當年帶著她與弟弟，與擔任警察的「繼父」共組另一個家庭，後來母親過世，自己也遇家變離婚，走投無路向他借錢時，對方卻要她「用身體換取」，讓她內心晴天霹靂。

人妻分享親身經歷，求助繼父卻露出真面目。（圖／翻攝自爆廢公社2館）

這名女網友在「爆廢公社2館」分享自己親身經歷，文中寫道：「小六遇到家變，媽媽決心跟一位警察叔叔生活，帶著我們姐弟投奔，跟警察叔叔創立了一個家。媽媽過世十年了，這十年之間我自己也遇上了家變，離婚自己一個人生活，一開始真的非常缺錢，打電話給我曾經十多年的繼父求救，請他借錢給我.....結果要我用身體來換取，他講的很輕鬆，我內心卻是晴天霹靂」。

原PO感嘆表示，好歹她也認他是義父，怎麼會想跟她這般交易？後來便封鎖了對方的全部資訊「每年祭拜我媽的時候，總要說一次她的壞話，到底妳當年是傻了嗎？妳奮不顧身深愛的男人、讓妳離開爸爸的男人，竟然想要騎妳的女兒，若妳在天之靈，拜託妳常常去找他」。

原PO文末強調，當她每次看到單親媽媽帶著小孩投奔另一個幸福，自己就會想到此事，雖然說不能一竿子打翻一船人，但我叔叔（繼父）以前對我們極好，也是有父親的樣子，還幫我們繳學費，學校有事也是他出面幫我們，稱得上是一個好繼父「但現實社會又是如何？決定帶孩子跟隨另一個男人時，就要想清楚」。

此文引發網友熱議與回應「事實證明衣冠禽獸的人特別多」、「覺得沒有血緣關係就要求肉體還債是合理，希望大家的小孩不要遇到這種觀念的朋友」、「到最後你沒靠繼父也度過難關了吧？加油！人生就是如此....」。