新光鋼鐵22日上午舉行股東會，會中通過分派現金股利6.165億元，每股配發2元。

新光鋼109年營運成績亮麗，全年營收98.5億元，較前一年（108年）的84.8億元增加13.7億元，成長16.2％；營業淨利4.7億元，較前一年營業淨損0.98億元增加5.68億元，成長5.8倍，每股盈餘2.69元，較前一年的0.39元增加2.29元，成長5.9倍。

該公司今年每股配息率受到該公司國內第五次無擔保可轉換公司債持有人請求轉換普通股，致流通在外普通股股數及股東配息率變動，每股配發現金股利1.91973251元，其中每股盈餘分配1.43979938元，每股資本公積發放0.47993313元。董事會訂110年8月16日為配息基準日，現金股利發放日為110年9月9日。

該公司去年（109年）營業目標銷售43.6萬公噸鋼材，年度結算合計銷售42.5萬噸，達成率97.5％；今年初其年度營業目標45.6萬公噸106億元，截至6月底已達25萬公噸、71億元，國際原物料及鋼鐵隨著美國政府推出6兆美元預算案，其中1.7兆美元聚焦在基礎建設；中國大陸也積極投入10.6兆人民幣「新基建」計劃。兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求，鋼價上行趨勢已形成，今年下半年度銷售鋼材及營收目標是可預期榮景再現；本公司第二季各月營收表現都在13億元左右，7月份至今已進入下旬，預計將延續第二季營收旺走勢，第三季是傳統淡季，盱衡未來應是淡季不淡；很多鋼鐵使用同業在第二季沒有下單者已逐漸購買鋼材，預作第四季傳統旺季準備，下半年鋼市預計將是持續活潑的爬升段。

該公司新澄物流32000坪新廠已完工啟用，增建的新慶物流、高雄二廠也都將在本季末完工加入營運行列；風力發電的水下基礎鋼管樁製造、耐腐蝕的鋁鎂鋅鎳材料板材已廣泛成為太陽能光電廠周邊設施建材，鋼構構件訂單能見度至至來年，種種跡象顯示，鋼鐵產業未來的長鴻走勢，真是欲罷不能。