美國勞動統計局周四 (22 日)公布上初領失業金人數達41.9 萬人，意外回到40萬關卡之上，並創為 5 月中旬以來最高，續領失業金人數323.6 萬人，遜於市場預期，道瓊期指在數據公布後翻黑下挫，惟那斯達克100指數期貨維持漲勢。美股周四開盤上漲1.68點、以34799.68點開出，隨後指數翻黑下挫近百點。

截至台灣時間22日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌90.79點或0.26%、暫34707.21點；標普500指數下跌2.85點或0.065%、暫報4355.84點；那斯達克指數上漲37.49點或0.26%、暫報14669.45點；費城半導體指數下跌12.61 點或0.38%、暫報3276.15點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲3.69美元或0.56%、暫報658.98美元；台積電ADR股價下跌0.38美元或0.32%、暫報117.48美元；聯電ADR股價上漲0.24美元或2.57%、暫報9.40美元。美國半導體巨頭英特爾最新財報將在周四盤後公布，股價上漲0.26美元或0.46%、暫報56.49美元。

歐洲央行周四維持當前貨幣政策，調整前瞻指引、將對稱性通膨目標上調至2%，也就是允許通膨在一段時間超出2%的水準。

美國半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association)與美國多個貿易團體周四致信敦促美國國會執政、少數黨領袖，盡快推動半導體振興法案《Chips Act》，維持美國國家競爭力並強化本土供應鏈。拜登政府先前揚言將投資520億美元，吸引半導體公司在美國擴大投資、加強本土半導體供應鏈彈性。

英特爾先前則是投書媒體，表示不該補助在美設廠、卻不把技術、IP專利權留在美國的外企，被視為針對全球晶圓代工龍頭台積電，但英特爾成為今年費城半導體指數成分股當中，少數業績下滑的企業，市場也等待英特爾財報公布，尤其是近年成為英特爾核心業務，卻在上季大幅下滑的資料中心業務。

類比IC龍頭德州儀器周三盤後公布財報，第二季財報歸屬母公司凈利潤為19.31億美元，年增39.93%，營收為45.80億美元，年增上漲41.4%。不過，該公司在第三季財測給初的數據卻低於市場預期，讓市場關注是否晶片缺貨已經觸頂，股價開盤後下跌美元或、暫報美元。