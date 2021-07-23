永豐金(2890)將於8月12日舉行線上法說，永豐金是零股交易的熱門股之一，外資7月以來持續加碼，持股比已逾28%，股價在7月也悄悄創2014年8月以來新高。永豐金累計上半年稅後盈餘85.67億元，年增率達51.7％，EPS為0.76元；子公司永豐銀行H1獲利58.8億元，年增22.7％；永豐金證券H1則是獲利24.15億元，年成長率更高達156.1%。

永豐金旗下永豐銀行響應政策、創新推展綠色金融服務，今(2021年)年上半太陽能電廠融資餘額增加百億元。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐積極開發綠色金融服務的多元性，包括2月協助建置新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統；3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台以推動市場自由化；5月統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；截至6月底，旗下新增太陽能電廠融資餘額較去(2020年)年底增加約100億元、合作太陽能電廠總數約累計達5400座，朝累計1座核能電廠裝置容量邁進，未來將持續擴大台灣綠色能源應用、發展潔淨能源。

永豐銀行表示，今年上半年公司再創三項重要產業指標，打造綠電供應鏈，包括協助建置新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統；統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，落實土地資源多元利用；同時，創新推展交易模式、攜手售電業者打造綠電交易平台並扮演第三方角色提升售電端及購電端交易安全性，以一站式收款、付款管理機制，推動綠能交易邁向電商全新時代；除太陽能之外，永豐亦投入陸域風電設備融資，提供最完整的綠色金融服務。

此外，永豐金控本周也宣布，為全體員工於團保中附加疫苗險、提供每劑2天有薪疫苗接種假，以及2天疫苗照顧假等。永豐金控表示，員工是企業最重要資產，隨著疫苗陸續開放接種，鼓勵員工接種新冠肺炎疫苗，讓員工享有更完善的防疫保障。