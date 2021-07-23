暴雨襲擊大陸河南，造成鄭州市京廣北路隧道與多處道路幾乎完全被水淹沒，有Youtube影片匯集了當地民眾自述災狀，其中1名女子住在鄭州某大樓高樓層，拍下外頭水淹每輛車的慘況；網友驚訝之餘，發現該女子的外貌清新脫俗、五官精緻典雅，意外引發討論；據悉該女子是名大陸直播主，名叫「傳情小小」。

大陸河南省連日暴雨成災，造成300多萬人受災，33人死亡、8人失聯，逾20萬人緊急避難，其中最嚴重的省會鄭州市呈現水鄉澤國，地鐵幾乎被水淹沒，造成12死5傷；1名網友日前在Youtube上觀看大陸當地網友分享淹水狀況，發現1名女子在影片中描述情況，清新脫俗的外貌意外引發關注。

1名女子住在鄭州某大樓高樓層，拍下外頭水淹每輛車的慘況；網友驚訝之餘，發現該女子的外貌清新脫俗、五官精緻典雅，意外引發討論。（翻攝自Youtube「無修飾的中國」）

該名大陸女子用自拍方式描述「我前腳還在笑，鄭州航海路能航海，後腳就淹成這樣了」，精緻的五官表現滿滿水患的無奈，她說家中停電，家門外的路上已成「河道」，整排車遭淹至幾乎只能見車頂，她還拿出自己用了多年的大枕頭，從10樓走下樓將枕頭當作沙包用作擋水，不斷無奈訴說「雨趕緊停吧」。

影片被網友分享到PTT上，PO文說「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」，其他人則留言說「快救她」、「這我一定救」、「就算水災也要美美的」、「大陸正妹超漂亮的啊」；也有人真的搜出該名女子的身分，是1名直播主，名叫「傳情小小」，她近日也不斷在微博上分享自家淹水情形，粉絲暴增不少。