東京奧運今天（23日）晚間開幕，拳擊籤表已經出爐，女子51公斤級黃筱雯、女子57公斤級林郁婷及女子69公斤級陳念琴都是位居種子，第一輪32強輪空，直到16強才出賽，女子60公斤級吳詩儀為非種子，第一輪要對上瑞典愛列修森（Agnes Alexiusson）爭取晉級。

這次有機會爭奪獎牌的林郁婷，因為喜愛日本漫畫《第一神拳》而接觸拳擊，進入拳擊的世界之後，更懷抱保護家人的初心，在教練曾自強協助下不斷精進拳擊技巧，將拳擊傳統站架修改為左右開弓的侵略性打法，提升參賽量級，免去減重負擔的同時依然維持敏捷性。

首輪輪空的林郁婷預計7月26日上午16強戰，迎戰剛果民主共和國馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）或菲律賓皮特西歐（Nesthy Petecio）；女子51公斤級黃筱雯第4種子，同樣首輪輪空，預計7月29日上午16強出戰義大利索倫提諾（Giordana Sorrentino）、委內瑞拉拉荷（Irismar del Valle Cardozo Roja）之間的勝方，兩位選手的教練都透露選手目前備戰狀況不錯。

至於女子69公斤級的陳念琴，排在量級第4種子，第一輪掛免戰牌，7月27日上午第二輪16強戰迎戰同樣首輪輪空的義大利選手卡莉妮（Angela Carini）。