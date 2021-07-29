東京奧運男子高爾夫29日開打，台灣高球好手潘政琮此次與妻子林盈君攜手出征東奧，但他首輪表現並不理想，僅揮出74（+3）桿，暫時並列第57名。

此次台灣共有3名高球好手取得東奧高球資格，29歲的潘政琮二度征戰奧運，妻子林盈君擔任桿弟，是3人中唯一有奧運經驗的球員，另外2名旅美台灣女將徐薇淩、李旻則是首度踏上五環賽場。

今天男子高球率先開打，潘政琮首輪與印度拉西里（Anirban Lahiri ）、紐西蘭福克斯（Ryan Fox）同組，在台灣時間上午7點52分出發。

不過潘政琮一下場就發生失誤、吞下柏忌，直到第5洞才抓下首隻小鳥，前9洞抓2鳥、吞3柏忌，轉場後狀況仍未調整回來，在第11洞和第18洞再發生失誤，總計首輪僅抓2鳥、吞5柏忌，以74桿繳卡。

暫列領先的是奧地利好手史崔卡(Sepp Straka) ，首輪他抓下8小鳥、無柏忌的完美演出，揮出63（-8）桿，泰國選手傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）以1桿之差緊追在後。