台化(1326)今(23)日舉辦股東會，除丟王文淵是將是最後一次以董事長身分主持股東會的震撼彈外，對於營運面，即將接棒的現任副董事長洪福源表示，下半年目前的看法仍然審慎樂觀，他強調，「今年的營運肯定比去年進步，甚至於有機會超越前年」!

台化109年度合併營收2532億9467萬元，年衰退19.7%，全年合併稅前利益247億6769萬元，年衰退33.3%，109年度歸屬母公司稅後利益為195億4414萬元，每股稅後盈餘3.34元。

洪福源表示，109年合併營收比108年衰退，主要是受到新冠肺炎疫情影響，衝擊全球經貿活動，去年上半年石化產品價格下跌，銷售價差因此減少549億元，但台化掌握疫後經濟轉變的商機，調整銷售對策，去年台灣的銷售量較108年增加，但海外各廠受限各國的防疫措施，及紡纖市況恢復較為緩慢，總體銷售量差仍減少71.62億元。

展望下半年，洪福源表示，下半年目前的看法仍然審慎樂觀，但是新冠疫情依然嚴峻，包括台灣在內的亞洲各國都面臨考驗，石化、塑膠新產能的投放，會造成市場的保守心態，另外，嚴重的海運艙櫃短缺，造成不合理的運費高漲，也會打亂產銷佈局。

隨著疫苗普遍施打，部份先進國家回復疫情前的生活，加上各國持續維持貨幣寬鬆政策，而且大陸積極推動經濟「雙循環」及擴大新基建，這些都有助於經濟的逐步復甦成長，加大原油的需求，支撐油價及石化品價格，洪福源表示，「今年的營運肯定比去年進步，甚至於有機會超越前年」!

台化今日股東會通過每股配發現金股利2.5元。