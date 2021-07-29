封測廠台星科(3265)股東會通過配息約1.22元，今（29）日以28.5元參考價除息交易。台星科股價23日觸及32.8元高點後一路拉回，今日在買盤敲進下止跌，開高後上漲1.93％至29.05元，填息率達44％，早盤持穩紅盤、維持約1％穩健漲勢。

台星科本業營運自去年下半年起穩健回升，2021年6月自結合併營收2.42億元，月增8.78％、年增達12.21％，帶動第二季合併營收7.01億元，季增3.57％、年增達22.2％。累計上半年合併營收13.78億元、年增達20.05％，三者均創近3年同期高點。

展望今年，台星科董事長黃興陽認為，疫情改變人們生活形態，衍生新需求商機，AI、5G、IoT等數位科技應用加速發展，相關伺服器、基地台、網通設備、智慧手機商機在疫情高峰過後逐漸發酵，預期將帶動晶圓級封裝及測試需求成長。

黃興陽表示，隨著疫情預期趨於穩定、疫苗普及化逐漸熱絡全球經濟，加上電子終端產品銷售回溫，對台星科今年營收及銷售數量審慎樂觀，將專注研發投入高階封測、5G相關產品技術及產能，並整合資源強化經營績效，積極開發新客戶，確保企業獲利並持續成長。