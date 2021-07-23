新竹縣尖石鄉嘉樂村23日中午許，發生一起落石砸到民宅的意外，嘉樂村長呂金龍說，幸好並未砸入屋子，屋內一家三口已緊急遷往村辦公室避難，但因嘉樂村仍有數塊落石，且山區仍持續下雨，為了避免發生危險，仍疏散居民較安全。

呂金龍說，這起意外發生在今天上午11點許，因山區連續多日下雨，導致土石崩落，這塊巨石粗估有一噸左右重，尖石鄉公所已派員前往搶救，由於險砸毀該戶鍾姓人家，呂金龍也先將鍾姓一家人安置在村辦公室。

呂金龍也說，與巨石一牆之隔的即為鍾家的主臥室，由於鍾姓屋主甫開完刀、沒有行動能力，其太太也因中風，夫妻倆沒有謀生能力，僅靠國中剛畢業的孩子照顧，經濟、生活狀況堪憂，也需外界救援。

尖石鄉、五峰鄉22日連續降雨，24小時累積雨量超過200毫米，除了巨石崩塌外，山區也有多條道路出現路樹倒塌等狀況。包含縣道122線24.5K、24.8K、26.9K、29.6K、30.1K、36.6K等處均有路樹倒塌或坍方、五峰鄉竹67線2公里處也有土石坍方，均陸續清理中。