台灣鋼鐵廠旗下電弧鋼鐵廠大火 疏散上百名員工

彰化縣伸港鄉工西二路的慶欣欣鋼鐵廠23日下午2時許發生火警，廠區內機具起火冒煙，瞬間燃成一片火海，整座廠房火光沖天，已經緊急疏散上百名員工，並已化學泡沫阻斷火勢延伸到儲放重油機台，目前未傳出受困和傷亡，還在搶救當中。
起火工廠為台灣鋼鐵集團下電爐煉鋼廠，也是上櫃上市的鋼鐵廠。
彰化縣消防局第一大隊表示，初步調查，是在溶鋼鐵時高溫，場內共6台大機台，其中1具機台燒起來，延燒到其他機台，廠內員工上百人緊急撤離，火勢還沒控制，廠區數百坪，還再搶救中。
彰化縣伸港鄉工西二路的慶欣欣鋼鐵廠23日下午2時許發生火警，廠區內機具起火冒煙，瞬間燃成一片火海，整座廠房火光沖天，已經緊急疏散上百名員工，並已化學泡沫阻斷火勢延伸到儲放重油機台，目前未傳出受困和傷亡，還在搶救當中。
起火工廠為台灣鋼鐵集團下電爐煉鋼廠，也是上櫃上市的鋼鐵廠。
彰化縣消防局第一大隊表示，初步調查，是在溶鋼鐵時高溫，場內共6台大機台，其中1具機台燒起來，延燒到其他機台，廠內員工上百人緊急撤離，火勢還沒控制，廠區數百坪，還再搶救中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。