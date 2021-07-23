全台疫情警戒從7月27日起降至二級，台中捷運公司也宣布縮短班距為平日8分鐘發車1班。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日警戒將調降至二級，配合此政策，台中捷運公司也調整中捷綠線班距，將警戒期間的平日10分鐘、假日15分鐘一班車，縮短間距至平日8分鐘、假日12分鐘發車一班，此外，三級警戒期間列入管制的手扶梯、女廁也恢復警戒前，將可正常使用。

中捷公司指出，從全國三級警戒後，公共交通運輸系統使用量大減，但近期因疫情趨緩、再加上2周前微解封，台中捷運運量已初步回升，以運量較高的星期五來看，7月2日全日運量微5320人次、16日就回升到6950人次，這幾天因疫情持續緩和，每日運量都在6000人次左右。

預估7月27日警戒降為二級後，不少中捷搭乘族群會再回流，為避免民眾在月台等待太久、反而造成群聚情況，將從降級當天開始調整班距時間為平日尖峰時段每8分鐘發車一班、平日離峰時段10分鐘發車一班，假日班距則為12分鐘發車一班，至於夜間23點後的深夜時段則為15分鐘發車一班，未來將持續觀察運量變化並進行滾動調整。

此外，中捷公司在三級警戒期間管制車站內手扶梯，並封閉一半女廁廁間的措施，也將於降級後同步恢復常態，中捷公司指出，27日起各車站手扶梯從早上6點至晚間22點恢復正常運作，22點後則全部關閉，至於女廁廁間也將於當天全部開放使用，而車站內的手機充電站、飲水機都將恢復開放。

中捷公司強調，疫情警戒雖將降級，大家仍不可掉以輕心，包括量測體溫、戴口罩等相關防疫措施還是必須要落實，各車站都設有熱顯像儀、酒精等，呼籲旅客配合實聯制、保持候車距離，確保自己與他人安全。