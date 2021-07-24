7月27日至8月9日降二級警戒，超商、賣場內用區依照餐飲指引開放內用，也就是要加裝隔板和保持社交距離，超商熟食則不開放販售，目前雙北率先決定不開放內用，OK超商昨（23日）原本宣布降二級期間不開放座位區和廁所，今（24日）稍早順應時勢改變心意，跟進其他超商做法，目前四大超商皆以配合縣市政府決議為依歸，來執行是否開放內用。

7-11表示，確保門市與消費者健康安全為優先考量，相關做法將依循中央流行疫情指揮中心各項指引與規範，實行細則將依照各地方政府規範執行，將持續視疫情滾動調整做法。萊爾富配合各縣市政府規範公告的內用規範辦理，若有開放座位區的縣市會遵守座位區的防疫社交距離。

全家便利商店也表示，將配合各縣市公告的內用規範執行。OK以安全便利服務為原則，配合政令相關防疫措施實施，店內顧客用廁所、顧客休息區，配合中央政令指示，並比照各縣市政府規範進行開放調整。