東奧24日女子單人雙槳划船複賽，中華隊女將黃義婷上午7時成功復活，在第一組以8分11秒56取得第2名晉級24強！小組第1名的巴拉圭女將划出8分08秒91，比黃義婷前一場還慢。東京天氣溼熱，對於選手而言是嚴苛考驗。

黃義婷預賽取得8分04秒59比上屆里約奧運成績還要出色，但對手更強只排名小組第4。教練謝茂松當時表示2個月沒有下水，水感是稍嫌不足，但經過這幾天的練習已恢復不少，預賽成績也比里奧來得好，只要划進24強就達成初步目標，接著就是挑戰12強。

黃義婷雖然首戰無法直接取得女子單人雙槳分組前3直接晉級，24日的複賽她順利晉級24強也超越上屆里約奧運成績。黃義婷上屆里約奧運排名第25，本屆東奧打頭陣，成為第1位出賽的中華隊選手。複賽黃義婷被排在第1組，於台灣時間上午7點出發，最終她划出8分11秒56的成績，以分組第2成績晉級24強，明天若能划進分組前3，將挺進前12強。