祖孫打包營養午餐果腹因疫情挨餓 正妹女警買便當援助

高雄前鎮區1名73歲阿嬤獨自撫養體弱的曾孫，每月僅靠老人年金過活，孫子上學時會打包營養午餐回家當作晚餐，但先前因疫情停課，祖孫倆一度有好幾天挨餓僅靠零食果腹，最後是轄區林姓女警上門關切後，阿嬤一邊啜泣說著困境，讓女警相當不捨，女警之後便經常自掏腰包買便當送給祖孫2人。

黃姓阿嬤罹患多項慢性疾病，每個月僅老人年金的補助過活，扣除房租與水電的開銷後，剩餘的金錢不夠祖孫二人生活，平時都是靠曾孫打包學校的營養午餐來果腹，因疫情關係學校停課，在沒有營養午餐的情況下，祖孫二人甚至好幾天都沒吃飯，阿嬤說到難過處不禁流淚，而在一旁的女警林玟誼也不禁潸然淚下。

前鎮警分局草衙派出所表示，所內女警林玟誼從警資歷僅2年，人美心也美，平常工作盡職認真，未婚的林女更常利用勤餘時間和家人一同參加民間社會團體救濟弱勢家庭，在得知有一位73歲的黃姓老嫗行動不便，還要獨自扶養體弱的曾孫，便時常前往關心並自掏腰包資助。

7月17日晚間女警林玟誼與副所長吳思賢執行巡邏勤務，途中林員表示要先購買兩個便當，副所長以為有同仁尚未用餐，詢問之下才知道有一位黃姓高齡阿嬤，本身行動不便外，還要獨自扶養長期營養不良導致體弱多病就讀小五的曾孫，林員對弱勢的祖孫二人惦記在心，只要有時間就會攜帶物資前往關心，遂與吳副所長自掏腰包購買便當前往探視。

吳副所長返所後立即發起愛心募捐，號召所內同事幫助困苦的祖孫二人，林玟誼也幫忙阿嬤申請急難社會救助，並聯繫社福團體與平時參加的其他民間團體，希望除了能改善祖孫的生活困境外，還能讓阿嬤就醫治病。