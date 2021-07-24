7月23日晚8點左右，澎湃新聞記者從鄭州京廣北路隧道口處的（京廣路與隴海路交叉口）官方人士處了解到，目前隧道內仍在進行救援工作，有遺體被拉出，之後公安機關會搜尋遺體身上的身份證明，如果沒有身分證明，會通過DNA確定身分。目前正處於救援階段，待救援結束進入善後工作，公安機關會一一聯繫家屬。

之前拉出來的人也已經在陸陸續續去了解，去聯繫家人。前述官方人士介紹，如果家屬焦急，可以去周邊殯儀館了解相關情況。預計未來24小時內，隧道內會被清理乾淨。

7月23日晚，一名在京廣北路隧道口附近居住的居民介紹，22日晚上有遺體被拉出來。至於23日是否也有，他表示23日去上班了不在家，不了解情況。

在現場協助救援工作的民警及建築公司人員均表示，京廣北路隧道近隴海路交叉口附近的積水已經被抽完，目前正在清理淤泥，「如果有遺體，會一一通知家屬」。失聯人員的家屬也可以去附近派出所備案。目前大陸官方尚未公布京廣路隧道死亡人數。