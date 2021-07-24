夏天越來越熱，不少人會開冷氣消暑，但同時也擔心電費暴增的問題，因此有人便會尋找如何省電又能降溫的方法。國外一名網友日前想到一計妙招，將電風扇往被單裡吹，形成一個洞穴，讓風在被子裡流動，待在裡面宛如進入冷氣房。

國外網友@Valery Lam在抖音分享一段影片，只見她將被單的三邊壓住，只留下一邊作為開口，讓電風扇從該洞口吹進被單，讓風在裡面形成冷循環，讓該網友直呼非常涼，也推薦此方法給其他人，而不少網友得知後紛紛效仿，還有人分享進階版。

另一名網友Skye Cotter在雙人床前裝兩台電風扇，讓風順利吹進被單裡，而她還在床單口放了一台筆記型電腦，一旁還有小桌子與飲料，使她可以在被單裡一邊看電影一邊享用美食，讓她忍不住直呼「太舒服了」、「當你嫌天氣太熱時，我家可是有一個超冷溫室」，該段影片也累積34萬觀看次數。

不少人驚呼「還可以在電風扇後放冰塊，吹出來的風會更涼喔」、「不用開冷氣，也可以冷到躲在被窩裡，回家馬上試試看」。日本節約達人和田由貴也曾分享6招省電的消暑法，可將保冷劑包在毛巾裡，並放在身上降溫；洗澡後用冷水泡腳；吃西瓜、小黃瓜等清涼食物，能有效幫身體降溫；電風扇向外吹有助通風；將家具更換成藍色系，有助提高涼感；可裝遮光隔熱窗簾，或在窗邊種藤類植物。