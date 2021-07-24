高雄鳳山觸電案導致39歲高姓女子不幸身亡，高市府23日晚間公布漏電的鑑定結果，研判是路燈的廢棄纜線未抽離所致，將向包商追究相關責任，高市議員李雅靜質疑廢棄纜線會因浸水而導電？市府根本是想將責任甩鍋給包商，對此工務局表示，議員可能誤會了，廢棄纜線並不是不會通電。

李雅靜表示，高雄市長陳其邁23日下午親至靈堂慰問家屬，並表示全力協助家屬申請國賠，但市長前腳剛走，市府工務局晚間隨即發布新聞稿，表示事故原因為包商責任。請問市長現在是唱雙簧嗎？還是工務局甩鍋打臉市長？

李雅靜也針對工務局發布的鑑定結果提出質疑，未通電的廢棄纜線，會因浸水而導電？請問電從哪來？總有源頭漏電再導至廢棄纜線？源頭漏電是否有釐清。此外，原路燈開關箱內的無熔絲開關呈現送電狀態，是否可能是從未知源頭漏電，再從廢棄纜線導電至原路燈開關箱內的無熔絲開關，才因而呈現送電狀態？

對此，工務局表示，相關單位先以路燈架空的方式尋找漏電源頭，但一直找不到問題，後來也有評估可能是地下廢棄纜線所致，並不是如同議員所說「廢棄的纜線就不通電」，依照規定，若改用架空路燈，地下線路必須抽離，就算無法抽離也要完整將纜線斷路乾淨，若有完整斷路就不會有感電的情況發生。