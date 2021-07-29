新北市議員張志豪今在議會質詢指出，三級警戒以來，新北市產業損失高達503億元，光是餐飲業每月損失46億元，呼籲市府動用二備金救命錢，補助攤商、餐飲業者，對此，侯友宜回應，各行各業都受衝擊，資源分配要考量到各行各業。

張志豪表示，市府雖然針對市場攤商提出「公有市場攤商使用費打5折、市場使用費展延繳款期限3個月」以及餐飲業「3000元」的補貼，但都是杯水車薪，他指出，二備金原本就是救命錢，市長也曾說過二備金該用則用，要求動用二備金投入紓困。

張志豪說，新北市公有市場及攤集場、民有集合攤販共2萬888攤，合法登記在案餐飲業1萬6751家，如果每家發1萬元紓困金，總經費為3億7639萬，二備金足以因應，認為新北市第二預備金年今年度預列4億多，目前花了2700多萬，現已快8月，預算該執行就執行；他進一步表示，若市府真的財政有困難，至少比照台北市針對重災區實施中和紓困專案。