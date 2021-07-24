素有股神之稱的巴菲特（Warren Buffett）以卓越的投資策略聞名於世，1999年時曾被問及，該如何才能像他一樣富有，而巴菲特當時回答是「盡早開始投資，複利才是投資人最好的朋友」，時過22年，這一席話至今仍對許多人受用無窮。

《CNBC》報導，1999年的波克夏海瑟威年度股東會上，當年68歲的巴菲特擁有超過價值300億美元的淨資產，當被問及他致富關鍵時，巴菲特以滾雪球的方式來類比財富累積，「盡早開始投資，我會在一座很高的山頂建置一個小雪球，而要有一個很長的山坡，除了很小的時候開始，就是你要活得夠久」。

巴菲特稱，若他大學畢業有1萬美元可以進行投資，在尋找投資方向時將採策略性的，「由於所擁有的本金不多，我會專注於較小型的企業，而且這個領域有可能會有些被忽略的地方」。

巴菲特指出，投資者在尋找有前景的企業投資時，需要自力更生，並依靠自身的知識和直覺，「精明的投資者最好了解自己的已知和未知，並在絕佳投資機會到來的時候積極行動」。

但巴菲特表示，立下300億美元的目標是不必要的；他近期表示，他個人的財富規模沒什麼意義，在超出適當合理的範圍後，這些錢幾乎沒什麼差別，「若你讓我出售我大部分的淨資產，可以讓我多幾年的壽命或是做我想做的任何事，我絕對毫不猶豫馬上做」。