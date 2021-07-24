今天是東京奧運開幕首日，各項精彩比賽都正式展開，中華隊在今天也有許多比賽項目，包括羽球、網球、舉重、桌球、柔道、跆拳道、自由車、射擊、射箭、划船等等，而晚上還有游泳、體操以及羽球等項目將繼續進行，希望中華隊都能順利晉級。

不過高張力的奧運賽事就是有輸有贏，在今日上半天大部份項目上中華隊還是面臨淘汰，其中包含自由車好手馮俊凱，他這次闊別13年參加奧運，進行的是自由車男子公路賽項目，可惜他未進行完全程，遭到「關門」出局！

這次自由車公路賽地形相當嚴峻，地點選在日本富士山脈，全場有234公里，總爬升達4856公尺，途中必須反覆爬坡，也要多次爬上1000公尺以上山峰，難度非常高，外界判定這是高達6星級高難度賽道，馮俊凱這次一人孤軍奮戰，在最後剩下48公里時遭到關門淘汰。非常令人惋惜！

馮俊凱今年32歲，苗栗人，目前效力於巴林美利達職業車隊，曾在2019年亞錦賽摘下公路賽銅牌，經國際自由車總會(UCI)公佈後，他確定得到東京奧運男子公路賽門票，也是繼2008年北京奧運後再次闖入奧運會，可惜自由車一直都是歐美好手的天下，翻開過往奧運獎牌資料，法國共拿下41面金牌，義大利32金，英國26金排名第三。