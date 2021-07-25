2021 年被認為是越南新創企業的突破。然而，COVID-19 的捲土重來阻礙了其增長。越南最近在其商業中心胡志明市實施了長時間的封鎖措施，以應對最新的 COVID-19 浪潮，因為感染率飆升，政府警告說最糟糕的情況可能尚未到來。

消費者支出直線下降，甚至餐飲和外賣服務也被暫停。政府正面臨一個兩難境地：如何在保持經濟運轉的同時避免群聚以保護人們免受感染。

在逆境中，創業者的DNA就會發揮作用。本篇分享COVID-19 外送新創Loship、遠距醫療服務Docosan、餐廳採購平台Kamereo 如何在疫情下逆市起飛：

【Loship：利用可用資源作為危機的第一反應】

Loship 是一家一小時外送電子商務新創公司，它是越南企業家如何展示其應對 COVID-19 的韌性的一個例子。

食物外送一直是它的強項，但隨著大流行的來襲，Loship 迅速將資源集中在其他基本服務上，例如雜貨、包裹和藥品外送，滿足了居家顧客的大量需求。在 COVID-19 高峰期，Loship 的線上雜貨訂單增加了五倍，而藥品訂單也猛增。

更重要的是，外賣需求的暴漲導致餐飲店對食品容器和包裝材料的需求增加。利用這種情況，它加大了對 B2B 業務的投資，在平台上放置了一系列外賣和包裝產品，為其商家網絡提供即時交付。

他們還與非營利組織合作，將食物包送到貧困家庭的家門口。這些社會支持舉措使他們能夠充分利用其交付車隊，同時確保其司機的穩定收入，並為社會創造價值。

Loship 司機。（Source：e27）

「COVID-19 肯定會影響我們的擴張計劃，但至少我們能夠利用所有可用資源，同時為擴張做所有必要的準備。在上一次 COVID-19 浪潮中，我們學會了應對。這一次，我們學會了茁壯成長。」Loship 執行長 Trung Hoang Nguyen 分享道。

【Docosan：創造滿足世界真正需求的產品】

COVID-19 揭示了醫療保健和遠距醫療的重要性。由於人們擔心候診室擁擠和醫院爆發，幫助患者與醫生交談並提前預約的服務成為必要。

Docosan 成立於 2020 年，提供了一個平台來幫助患者尋找醫生和預約。線上預訂平台在越南很少見，但由於 COVID-19 導致診所關閉、醫生時間表不可預測以及醫療保健系統面臨壓力，因此比以往任何時候都需要更多。

Docosan 不僅可以幫助患者快速輕鬆地進行預訂，還可以幫助診所通過額外的收入來源維持業務。

（Source：Docosan）

2021 年 6 月，Docosan 推出了遠程醫療，允許患者在不訪問醫療中心的情況下進行數位諮詢。這些解決方案有助於加強前線衛生系統並解決被隔離或未感染病毒的人的健康問題。遠程醫療這一趨勢預計在 COVID-19 過去後仍將持續很長時間。

【Kamereo：迅速改變並利用新趨勢】

COVID-19 已經向各行各業的企業表明，他們需要製定適當的做法，以應對意外危機。為了生存，企業必須具有彈性、適應性和創新性。

Kamereo 是越南的餐廳和餐飲企業批發訂購平台。在 COVID-19 開始時，由於社交距離措施，餐廳不允許開業，該平台的收入下降了。

與此同時，網上雜貨購物的需求猛增。意識到這一趨勢，Kamereo 迅速推出了名為 KameMart 的線上 B2C 雜貨平台，為客戶提供餐廳品質的雜貨產品。

它已證明其能夠快速響應不斷變化的情況，主動將其業務模式從 B2B 修改為 B2B 和 B2C。

也就是說，有時在危機時期適應不斷變化的客戶需求不僅有助於加強與客戶的關係，而且還可以發現全新的業務線。

（Source：Kamereo）

所有這三個越南新創公司都以某種方式提供了一些實踐經驗教訓，說明我們可以做些什麼來充分利用困難的情況並從長遠來看獲得進一步的優勢。這些經驗教訓是：利用可用資源；創造滿足世界實際需求的產品；迅速適應變化並利用新趨勢。

COVID-19 無疑是對生存的考驗，但它也為新創公司提供了一系列獨特的機會來重新調整併變得更強大。通過吸取教訓並抓住每一個機會，新創公司將能夠迎接挑戰並在新常態中站穩腳跟。

(編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：e27）

原文來自 TBE 科技東西