曾在2002年奪得世桌巡迴賽總決賽冠軍的莊智淵，將一生奉獻給桌壇，擁有無數榮耀的他，至今還是奧運殿堂尋求最璀璨的一戰。

從2004年至今參加了5屆奧運，莊智淵從原本想要奪牌的霸氣夢想，如今已過不惑之齡，不再聲稱要拿到獎牌，而是追求打好每一分、每一局、每一場比賽，雖然夢想變得很微小，但經過人生經歷的他，反而變得更加踏實。

2012年倫敦奧運是他距離夢想最近的一次，當年他在4強賽敗給如日中天的大陸名將王皓，隨後銅牌戰2比1領先的時候遭到德國選手奧洽洛夫逆襲，遺憾的與獎牌擦身而過。

談到過往，莊智淵強調，「過去就讓它過去，現在要正視當下，不給自己太大壓力，專注走好每一步，不愧對自己以及支持我的家人。」

莊智淵不只是桌壇的巨人，而且他還把精力傳授給下一代，發願蓋一座桌球館，指導年輕好手邁向國際舞台，這個願望獲得鴻海董事長郭台銘的支持，2014年起允諾10年內捐贈6000萬元給莊智淵。

莊智淵現在走的每一步都在創造歷史，或許距離獎牌很遙遠，但他的「不死魂」精神將永遠流傳於台灣桌壇。