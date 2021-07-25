多年前，新竹基地外曾發生航拍迷被基地安全人員逮捕之事，理由是洩漏「軍事情報」，然而在國外，航拍迷反而成了飛行員的救命恩人，他們比飛行員更早注意到戰機發生故障，事後飛行員特別感謝這位航拍迷，成就一段佳話。

「戰區」(Drive -WarZone)報導，本月稍早，1名英國航拍迷伊恩·辛普森(Ian Simpson)在皇家空軍萊肯西斯基地(RAF Lakenheath)外，發現1架序列號為 91-0302的美國空軍F-15E 打擊鷹戰機(Strike Eagle)，起飛時機尾冒出不正常的火花，他立即打電話給空軍基地報告他的所見，基地也重視這項通報，立即呼喚戰機立即返航，確定其中一具引擎噴嘴出現故障。飛行員格蘭特·湯普森少校(Grant Thompson)相當感謝這位航拍迷的善意提醒，特別致贈一些自己的身邊物當小禮物，包括帽子，臂章。

湯普森的F-15E戰機右邊引擎發生故障，冒出不正常的火花。(圖/RAF Lakenheath)

這起事件也在英國廣播公司BBC報導，湯普森告訴BBC，他「100%確定辛普森的行為救了他一命。」

湯普森少校說，「從我的角度來看，這是一次正常的起飛，儀表沒有呈現任何故障通知。」是收到來自基地的警告後，湯普森遵循標準作業程序，要僚機飛到他的戰機後方，仔細查看引擎噴嘴，確認故障後，也就取消任務返回基地。

湯普森在回到地面時得知，基地是接到民眾的提醒再轉告的，因此他特別希望能感謝這位「救命恩人」。於是基地再回撥辛普森的電話，向他表示飛行員想要親自感謝他的善舉，也就有了一場別開生面的感謝禮。

此事對萊肯西斯基地是個佳話，表示著航拍迷與空軍基的良好互動，他們成為「非正式的情報收集者」，此事或許是個很好的典範。