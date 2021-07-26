悶了兩天的中華射箭隊終於在今天一吐怨氣，男子隊首戰2016年里約奧運銅牌澳洲隊，雙方在延長賽分出勝負，湯智鈞射出10分箭，可說是一箭定中原，幫助中華隊闖進8強，接下來將與大陸隊爭取4強門票。

中華射箭隊接連在混雙與女團失利，讓整個團隊陷入低潮，今日上午面對澳洲首局三人更是沒能射出10分箭，5分之差落敗，幸好三箭客沒有氣餒，最終靠著延長賽氣走澳洲。

男子隊教練劉展明表示，排棒的方式以湯智鈞與魏均珩當第一或是第三棒，鄧宇成第二棒，湯包出箭果決，老魏心臟夠大顆，只要兩人不失常，小鄧就有充足的時間發揮應有實力，這樣的安排可以頭尾兼顧。

延長賽射出10分箭穩定軍心的湯智鈞說，「不緊張是騙人的，但相信隊友才是王道，如果沒有他們，我也就不會站在這裡。」

首次射進奧運的鄧宇成表示，這裡是圓夢舞台，排名賽結束後思考了自己不足的地方，全心全意把握住每一次出手機會。

國內射箭聯賽霸主魏均珩老神在在地說，這只不過是第一步，接下來還有8強賽、4強賽與獎牌賽，往後更有個人賽，所以每一場比賽都要當作最後一戰來射。