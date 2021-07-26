在東京奧運羽球小組賽首戰失利的台灣男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，小組賽第2戰重整旗鼓，僅用35分鐘，以21比17、21比14拍落英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。

此次「麟洋配」與印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、英格蘭組合及男雙世界第一的印尼組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）同組，力拚分組前2晉級淘汰賽。

儘管過去4度交手都由「麟洋配」取得勝利，但王齊麟／李洋仍不敢大意，認為場場都是場硬仗。今天再度交手，首局前段戰況十分膠著，但在技術暫停後「麟洋配」發動攻勢，以21比17先下一城。

次局「麟洋配」一度握有6分領先優勢，但他們一度碰上亂流，被英格蘭組合追到只差2分，好在兩人即時回穩，最終以直落二勝出，小組賽前2戰取得1勝1敗，最終戰要碰上強敵印尼組合，力拚在小組賽出線。