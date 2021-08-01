在東京奧運出師不利、吞下首敗卻戲劇性摘金的羽球男雙李洋、王齊麟，隨後也獲得來自海外印尼球迷的溫暖祝賀。印尼專門討論羽球的網站Badminton Talk推特祝賀「麟洋配」摘下台灣奧運羽球首金，稱讚「他們永不放棄」。

本屆小組賽，「麟洋配」在A組與印尼、印度3隊都戰成2勝1負（英國0勝3負），但只能有兩隊晉級。當時「麟洋配」第一時間不確定能否晉級（那場敗仗就是輸給印度），所幸最後比較3隊的「得失局」，這歸功於「麟洋配」在那場敗仗撐足了3局才輸，然後印尼直落二擊敗印度，確定以「得失局」將印度淘汰，印尼、台灣攜手晉級。

有了這層淵源，加上「麟洋配」小組賽擊敗了印尼最強組合，印尼球迷自然會順便關注「麟洋配」的戰果。印尼是有兩支男雙隊伍的，小組賽之後重新抽籤，意外幫助「麟洋配」晉級的那支隊伍吉德翁(Marcus Fernaldi Gideon)、蘇卡穆約(Kevin Sanjaya Sukamuljo)在淘汰賽首戰就被馬來西亞殺退。

印尼另一支男雙隊伍阿山(Mohammad Ahsan)、塞提阿萬(Hendra Setiawan)在4強戰遭遇「麟洋配」，被打得落花流水，錯失金牌戰門票。31日印尼銅牌戰又輸給馬來西亞，結果兩支男雙隊伍都被馬來西亞解決。