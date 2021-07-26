房仲于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，竟勤練體能預謀殺人，在去年4月埋伏襲擊林男，狠砍18刀，林男最後在住院急救期間心肌梗塞身亡。台北地院刑事一審依殺人未遂判于男9年8月徒刑，死者家屬提起刑事附帶民事訴訟，總共求償2480萬餘元。

檢方起訴指出，于男與江女各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，去年4月11日深夜埋伏在林男住家附近，見林男現身就衝上去殺人，狠砍18刀致死。

一審刑事判決認定，林男被砍18刀，都只有體表撕裂傷或肌肉斷裂傷，並未傷及內臟，應不足以致死；林男住院3個月後心肌梗塞，才是死亡原因，與刀傷沒有因果關係，遂依殺人未遂罪判刑9年8月，全案已上訴高等法院審理中。

北院民庭今開庭，林男的父、母、妻、2個小孩向于男求償扶養費、醫療費、看護費、生活費、殯葬費等共780萬餘元，另精神慰撫金部分，除了妻請求500萬元，另4人均請求300萬元，5人總求償金額為2480萬餘元。

于男的律師則說，刑事判決認定林男死因與刀傷無關，殯葬費、精神慰撫金部分應不成立；林男另有2位手足，父母扶養費應減為3分之1；另林男妻子也有扶養小孩責任，2名小孩的扶養費也應減為一半。