基進黨立委陳柏惟罷免案將於8月28日舉行投票，刪Ｑ總部26日質疑陳柏惟自傲的製片經歷造假，痛批靠著造假履歷在媒體前自吹自擂，有什麼資格繼續擔任立委，應該要辭職下台。

刪Q總部指出，陳柏惟曾於2018年底接受媒體採訪說：「我是趁著媒體從類比開始數位化的浪潮，踏入到電影界。」並強調他是從基層做起，從PM、總監一路做到製片。

此外，還宣稱包括《寒戰2》、《捉妖記》、《天降雄獅》、《華麗上班族》、《食神決戰江湖》等20幾部電影，就連劉德華、郭富城、謝霆鋒、彭于晏等天王級重要作品，也是由他擔任製片。

刪Q總部認為，陳柏惟最自傲的經歷是做過製片，在競選時不斷重複這項經歷，並以經歷作為替自身背書的最大亮點，甚至於2020年當選立委後，也多次在媒體公開強調因當過製片，讓他懂的如何做資源運用、資金管理，讓他做立委更加有信心並能勝任

刪Q總部指出，經過不斷求證、追查發現，目前現有公開資料中，陳柏惟自稱作為製片出品的電影實際製片人都不是他，甚至連助理製片也不見其名，到底製了什麼？還是騙了什麼？質疑陳柏惟根本沒有當過製片人，事實上都是在騙。

刪Q總部提到，如果陳柏惟提不出證明曾經當過上述提到電影製片人，那就是履歷造假，靠著造假履歷在媒體前自吹自擂，有什麼資格繼續擔任立委，應該要辭職下台。