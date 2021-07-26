大陸加強監管的利空消息蔓延下，市場恐慌加劇，拖累港股恒生指數26日雪崩式暴跌。截至收盤，恒指重挫4.13％，報26192.32點。恒生科技指數跌6.62％報6786.76點。國企指數跌4.92％，報9355.24點。大盤成交2682億港元。

藍籌股方面，海底撈大跌近17％，碧桂園服務跌超16％，美團跌近14％，藥明生物、阿里健康跌超9％，騰訊跌近8％，阿里跌超6％。

其它互聯網科技方面，B站、網易跌超13％，快手跌12％跌破發行價，B站跌超11％。其中，快手遭大摩再削目標價至120港元，快手從上市以來最高價417.8港元、市值1.738兆港元，截至26日收報114港元，快手市值不足5000億港元。

教育股全線大跌，思考樂教育跌超45％，卓越教育集團跌超42％，新東方跌超47％，新東方線上、天立教育、中教控股、睿見教育、宇華教育等均跌超15％。