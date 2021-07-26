疫情警戒27日至8月9日降為二級警戒，大鵬灣國家風景區管理處依相關指引，在全程可配戴口罩情形下，開放轄內海邊、沙灘及水域從事操作騎乘獨木舟、風浪板、SUP、水上腳踏車等活動，並在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪活動。

鵬管處表示，對於轄內封閉型據點，包括大鵬灣、小琉球2處遊客中心及濱灣碼頭候船室，將適度開放並限制容留人數上限；另非封閉型據點包括大鵬灣及小琉球海邊、沙灘、水域及轄內各據點也全數開放，並開放船舶進出大鵬灣遊艇港區。但小琉球漁埕尾、杉福及肚仔坪等3處潮間帶，屏東縣政府目前持續公告暫不開放。

大鵬灣轄內業者，包括鵬福及仁鵬2家遊湖業者、青洲賣店、濱灣候船室丹堤咖啡、帆船基地及潮口平台等業者，也配合防疫指引原則進行營業整備作業，於27日同步提供遊客服務。

鵬管處依防疫指引開放50％停車空間供遊客使用，並於各據點主要入口設置實聯制，籲請遊客配合進場時自主實聯制，及務必遵守防疫規範，請遊客配合防疫措施戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離。