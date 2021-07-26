近日屢因資金問題登上版面的中國綜合地產商恒大集團，再度傳出負面消息。國際評級機構標準普爾26日晚間下調了中國恒大及其附屬公司的評級，稱該公司流動性收緊。標普將中國恒大、恒大地產和天基控股的評級從B＋下調至B－，展望為負面。

東方財富網報導，標普在評級報告中表示，恒大集團融資管道的減弱將「打擊其流動性狀況和有序減少債務的能力」，恒大的信用狀況也受到「盈利能力嚴重下降」的拖累。

恒大集團近期再傳債務問題，先是6月初多地項目爆出延遲付款，緊接著7月中旬又傳出，廣發銀行向法院聲請凍結恒大集團人民幣1.32億元的資產。儘管廣發銀行和恒大銀行不久後「握手言和」，但市場對恒大債務問題的擔憂日甚。

標普上一次調整恒大評級是在4月12日。當時標普將中國恒大、恒大地產和離岸金融平台天基控股的展望調整至「穩定」，並確認三家公司「B＋」的發行人信用評級。