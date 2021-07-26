因應疫情警戒27日起從三級降為二級，台大表示，暑期校方辦理課程維持遠距離教學，如果院系有些課程需要實體實施，要跟教務處申請；教室內只允許50人以下上課；校屬教學大樓空間暫時維持不外借。

台大表示，從27日起，上午7時至下午7時校園進出口增至七處，夜間則維持三處進出口；校內各館舍管制維持目前三級管制方式。

台大校方烈建議校內社團仍以辦理線上活動為主；在防疫相關規範下，於7月27日至8月9日期間，有條件開放室內50人、室外100人以下之實體活動（體育性活動限制室內20人、室外40人以下）；音樂性社團如無法全程配戴口罩，則不開放辦理活動；其餘體育性及旅遊性活動，因易有肢體碰觸或無法全程配戴口罩(住宿)，將輔導社團嚴格遵守防疫政策，如降低活動人數、住宿一人一室等。

台大學生活動中心開放社團辦公室及場地借用，惟食品、飲料技藝社辦在台北市政府宣布開放餐廳內用前，仍暫停開放；學生心理輔導中心（含資源教室）即日起進行三級警戒前以及警戒期間之學生的初、晤談安排，以及開放初談預約；保健中心門診維持現行僅上午家醫科看診的模式，且開放接受校外人士初診。

台大體育室轄管之運動場館，戶外場地將開放田徑場、棒壘球場、網球場、籃球場及排球場；綜合體育館與舊體將開放室內球類場地及健身中心，供校內教職員工生、校友及退休人員使用。運動時須全程配戴口罩，不得違規群聚。

台大校內餐廳一律外帶使用，校外委外場地防疫措施是否鬆綁依台北巿政府規定辦理，目前暫停營業商家將再協調開業時間。