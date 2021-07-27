【LIVE直播】國民黨召開「蔡政府把高端疫苗當大禮？」記者會

台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向和上個月相比，民進黨上揚5.7個百分點、國民黨上揚3.5個百分點；小黨反都下滑，中性選民上揚1.2個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，中性選民持續擴增，顯示台灣社會內部正蓄積暗藏一股對主要政黨失望和不滿的強大力量。

民調顯示，28.3％支持民進黨、21.9％國民黨、11.3％台灣民眾黨、3.1％時代力量、1.4％台灣基進、32％沒特別支持哪一個政黨；和上個月相比，台灣民眾黨支持者下滑4.3個百分點;時代力量下滑3.2個百分點，台灣基進下滑2.1個百分點。

游盈隆指出，民進黨谷底反彈，主要是因爲疫情明顯趨緩，解封在即，再加上民間企業及宗教團體捐贈疫苗有著落，導致部分原支持者回流，但從 2019年8月以來的政黨支持傾向看，仍處於相對低檔狀態。

至於國民黨方面，創下2020年初到現在的次高紀錄，吐了一口好大的悶氣，但當執政黨因疫情爆發與疫苗之亂大失民心之際，最大在野黨卻遲遲未能乘勢而起。

他說，民眾黨讓上個月創黨以來最高支持度15.6％曇花一現，顯示綠營這段期間全面圍剿黨主席柯文哲奏效，也顯示小黨支持度有其不穩定性，易受大黨影響。從國民黨上揚，民眾黨下挫，兩黨之間似存在某種共變性是有脈絡可循的。至於時代力量和台灣基進，這兩個小綠綠，支持度易受政治環境和民進黨的影響;。