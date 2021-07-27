政府振興要如何發放成近日話題，有綠委主張用2千元現金換5倍的振興券，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政召開線上記者會表示，每個委員都可以表達意見，予以尊重。

劉世芳指出，政院現正研擬相關規劃，但希望盡量讓受影響的行業，像是餐飲、百貨、展演類，能夠受惠，在方案沒定案前，大家都可以提出意見，讓行政部門蒐集各界想法。

劉世芳說，是否要採5倍券，相關行政院定案後會再向外界說明。