綠委拋出振興5倍券想法 民進黨立院黨團：尊重 11:392021/07/27 中時 吳家豪 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠委拋出振興5倍券想法 民進黨立院黨團：尊重。圖為新北市店家門口高掛「振興消費全面7折」促銷標語，盼能夠帶來生意，但還是乏人問津。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府振興要如何發放成近日話題，有綠委主張用2千元現金換5倍的振興券，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政召開線上記者會表示，每個委員都可以表達意見，予以尊重。 劉世芳指出，政院現正研擬相關規劃，但希望盡量讓受影響的行業，像是餐飲、百貨、展演類，能夠受惠，在方案沒定案前，大家都可以提出意見，讓行政部門蒐集各界想法。 劉世芳說，是否要採5倍券，相關行政院定案後會再向外界說明。 蔡政府振興「暫不發現金」關鍵曝 施正鋒老婆一番話嗆爆 雲林縣議會3黨團向中央喊話 普發1萬元紓困金 #5倍 #劉世芳 #振興 #民進黨立院黨團 #綠委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨團籲普發1萬元現金 提供待業青年津貼 11:152021/07/26 政治 綠委批在野黨違憲亂政以疫謀亂 民眾黨：綠委請不要再護航執政團隊 12:502021/07/26 政治 高端1個月內取得EUA 國民黨促公開資料 04:102021/07/27 焦點要聞 政院擬發振興券 最快9月上路 04:102021/07/27 焦點要聞 呂秀蓮牽線幫買疫苗竟遭回「很忙忘了」 藍委一句話嗆爆陳時中 10:182021/07/27 政治 國民黨質疑衛福部是高端疫苗門神 綠委駁斥「不會裝會 隨便說說」 10:562021/07/26 政治 雲林府會爭取 中央普發每人1萬紓困金 04:102021/07/27 地方新聞 《半導體》景碩Q2獲利衝近5年半高 H1每股賺2.47元 07:452021/07/27 財經 1分鐘讀財經》航海王注意 當沖比過高 將列入處置股票 08:282021/07/27 財經 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 10:042021/07/27 財經 疫情比去年嚴重 綠委主張發1.2萬元「6倍券」、效期一年 10:572021/07/27 政治 政治熱門新聞 今開放第4輪疫苗預約 藥師意外發現一個重大問題 - 政治 桌球教父莊智淵被冷落？網友出征蔡英文臉書 - 政治 年輕人超挺蔡英文？ 郭正亮看完民調嘆：難以理解 - 政治 中性選民擴增 民進黨、國民黨最新支持度曝光 - 政治 民進黨內部最新民調曝光 網一看嚇壞：難怪最近狂打他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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