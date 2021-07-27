中國女排今（27）日上午迎戰世界排名第一的美國女排，雖然中國女排不斷調整狀態，但依舊0-3不敵對手，遭遇兩連敗。

中國女排東奧首戰以0-3敗給土耳其，給大熱門的中國女排澆了一盆冷水。今天再敗給美國隊，讓不少大陸觀眾感到相當失望。

本場中國女排派出的首發陣容與上一場相同：朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、丁霞、龔翔宇、王夢潔。

和上一場面對土耳其的驚慌失措不同，這一次的中國女排耐心和對手周旋，雙方緊咬比賽，第一局以27-29微弱劣勢落敗。

第二局比賽，雙方依舊膠著，但在關鍵分的把握上，美國女排更加沉穩，以25-22再下一城。第三局，中國隊和美國女排戰至最後，但依舊沒有穩住拿下勝利。

由於中國女排首戰也是0：3慘敗土耳其，賽後中國女排教練郎平一連用了三個驚訝：「今天我們一傳、攔網什麼都沒有，我們自己都挺驚訝的。練了這麼多，誰也不下球。回去要復盤，和大家聊一聊。我挺吃驚的，挺驚訝的。」

位於「死亡之組」的中國女排，前兩場已經交手了世界第一的美國女排和第四的土耳其女排。除此之外，同組對手還有第七的俄羅斯女排、第九的義大利女排以及第十六的阿根廷女排。

和美國的比賽結束後，中國女排沒有太多調整時間。根據賽程安排，7月29日15點25分，中國女排將迎戰老對手俄羅斯。