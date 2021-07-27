大陸寧波籍射擊運動員楊倩24日為代表團取得東京奧運會首金。隔天25日大陸上市企業雅戈爾集團官宣，決定獎勵楊倩一套雅戈爾住房，以慶賀她為國家和家鄉取得榮譽。此做法在微博形成相關熱點話題，但也被大陸網友調侃，「送了一套房，企業花幾百萬，就打了一個國際化廣告。」

根據《每日經濟新聞》聯繫雅戈爾集團，相關負責人徐先生表示，公司此舉並非炒作，因為房子已經售罄，沒有必要做這個宣傳，贈與房子是出於真心。但贈送的是之前留存的樣板房，具體是哪套房，要等楊倩回來之後再做商討。

大陸資深地產分析師張波認為，雅戈爾這次獎勵奧運冠軍一套房，也算是以一種不錯的方式出了圈。

據寧波房產交易資訊信息服務網顯示，雅戈爾決定獎勵楊倩的房源高層戶型為95平方公尺、113平方公尺、127平方公尺，洋房戶型125平方公尺、140平方公尺，備案均價每平方公尺3萬834.42元（人民幣，下同）。如照此計算，最大面積、最小面積的房產，價格分別落在440萬元到285萬元之間。