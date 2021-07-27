《商情》美元走弱 LME期銅漲0.32％觸數周高點 13:592021/07/27 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因投資者將注意力轉向本周聯準會(FED)會議後貨幣政策走向，使美元走弱，但仍徘徊在近期高點之下，因美元下跌使得以美元計價的金屬價格更具有吸引力，致周二倫敦(LME)銅價上漲升至數周內的高點。 周二(7/27)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.32%，報每公噸9,840.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,924美元高點。(商品行情網) 長榮、陽明慘收跌停 台股收盤挫低133點 17300點失守 《國際產業》羅技上季銷售額年增66％ WFH需求未減 #LME #美元走弱 #期銅 #數周 #投資者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 《港股》科網股走弱 恆指震盪劇烈 10:352021/07/27 財經 《商情》產量下滑 帶動大馬棕櫚油漲近3％ 09:272021/07/27 財經 《商情》獲利了結 紐約棉花終止連4漲 10:012021/07/27 財經 散裝船業看多 BCI指數今挑戰4,000點 04:102021/07/27 財經要聞 《美股掃瞄》看好超級財報 美股三大指數連2日創新高 09:102021/07/27 財經 《晨間解盤》外資保守 主攻二線業績股(倫元投顧提供) 07:452021/07/27 財經 《韓股》Q2經濟成長給力 KOSPI走高 11:092021/07/27 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金走軟 09:272021/07/27 財經 《商情》需求增 日本橡膠漲至一周高點 10:012021/07/27 財經 不斷更新》貨櫃三雄又翻船 陽明逼近跌停 台股盤中跌逾130點 09:092021/07/27 財經 財經熱門新聞 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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