因投資者將注意力轉向本周聯準會(FED)會議後貨幣政策走向，使美元走弱，但仍徘徊在近期高點之下，因美元下跌使得以美元計價的金屬價格更具有吸引力，致周二倫敦(LME)銅價上漲升至數周內的高點。

周二(7/27)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.32%，報每公噸9,840.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,924美元高點。(商品行情網)