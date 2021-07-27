49歲男星黃子佼昨（26日）下午順利接種AZ疫苗，起初安然無恙，卻在半夜開始發燒、肌肉僵硬及呼吸急促，雖然吞退燒藥努力入睡，仍因喝太多水狂跑廁所，所幸事先推掉工作專心休養及愛妻孟耿如的細心照料，才逐漸恢復元氣。

黃子佼今（27日）在社群平台發文表示，昨天下午打完疫苗後，過了10小時忽然發燒，「洗完畏寒抖到肌肉僵硬了，趕緊拿久違衛生衣穿上身，上床一小時呼吸頗為急促，穩定後吃退燒藥努力入睡，但因為狂喝水就要狂如廁，整晚至少十次非常折騰人」由於他怕冷、孟耿如怕熱，假設吹冷氣自己會崩潰也要逼汗，只好讓老婆委屈的睡客廳。

黃子佼過9個小時後起床，吃點東西再吞藥仍渾身毫無力氣，只能病懨懨地聆聽羽球賽況，他慶幸有提前推掉工作，「真的要預留時間恢復元氣，謝謝老婆的照顧以及體諒，各位一起加油保重抗病毒。」

卜學亮在下方留言笑說：「哈！跟我狀況差不多！ps…發燒時喝點熱飲排汗降溫會舒服一點！」網友好奇他現在的狀況如何，卜學亮回應：「我Ok了！打完兩天之後，就恢復正常！」《食尚玩家》OS桑阿松（紀竣崴）搞笑虧：「聽說年輕人反應比較大，佼哥是年輕人無誤」其餘網友也紛紛留言關心，預祝黃子佼早日康復。

孟耿如今（27日）也在臉書發文，「這兩天的任務，把打完疫苗的巨嬰照顧好，他要幹嘛我就去做，很幸福」並曬夫妻倆一起追劇的照片，好感情羨煞眾人。

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