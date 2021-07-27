28歲女星王宣臉蛋姣好、皮膚白皙，多年前因在寒流9度穿絲襪被封「低溫絲襪妹」，進入演藝圈後她跨足影劇圈，去年參加《全明星運動會》第一季獲得關注。王宣常常透過社群平台分享生活點滴，昨（26日）PO穿警察制服的美照，引起網友讚嘆。

王宣與合作過電影《角頭》系列的男演員張再興一起到台南參與反詐騙的直播宣導，照片中，她畫著完整的妝容，吹出漂亮的浪漫捲髮，身穿一套深藍色的警察制服，對著鏡頭眨眼、嘟嘴及露齒燦笑，開心的表示：「女警服好好看好想要，謝謝興哥圓我女警夢。」

張再興率先留言：「阿娘喂，你這樣犯罪指數會提高欸！」女星安乙蕎也讚：「這女警辣翻了欸」王宣回：「好想當最辣女警。」不僅如此，其餘網友看到王宣的女警打扮，都嘴甜誇：「準時鎖定直播，收看最美警察宣」、「女神好」、「一線三星的警花」、「可以逮捕我嗎」、「正到無法無天」、「我的心被逮捕了」。

直播結束後，王宣再PO新貼文表示：「圓滿收工！感謝興哥的邀請，第一次對自己的故鄉-台南盡一份力，參與這次 台南市政府警察局學甲分局和佳里分局的青春專案，希望我們下次很快再見囉！」再度被許多網友讚嘆：「穿警察服超美」、「果然最辣女警就是這麼厲害」。