30歲峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，臉蛋甜美可愛，身材又有料，曾拍寫真書一度紅到日本。近日她在社群平台分享生活照，側身挺出飽滿雙峰，火辣又俏皮的模樣吸引8.2萬網友按讚。

峮峮喜歡透過社群網站跟粉絲互動，25日PO三張個人照，畫面中她頂著黑色漁夫帽，臉上施抹淡妝，嘟著橘紅小嘴相當可愛，身上穿著黑色緊身短版上衣，將身材線條勾勒的一覽無遺，尤其側身拍照時，挺出超兇猛的胸前弧度，隱約露出事業線，養眼畫面讓網友留言猛誇：「可愛」、「這套真的很好看（得意）、「笑容好甜」、「好正」其中不乏日本粉絲，還有眼尖的網友發現峮峮的體態有變化，「居然在家防疫還變瘦！」

事實上，峮峮今年初體重一度失控到54kg，不但變成超圓包子臉，腰間肉還直接掉出褲頭，跟過往纖細的模樣相差甚遠，峮峮坦然地表示自己在球隊中一直是體型最大的人，尤其胖到54公斤的時候，還被經紀人下最後通牒，逼她一定要在賽季前減回原來體重，她透露一開始無論怎麼控制飲食都沒效，後來採取「三階段甩肉法」才成功甩肉，現在終於能大方「炫腹」，不再擔心掐出腰部贅肉。